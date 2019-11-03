Keşan'da şüpheli ölüm
Keşan ilçesinde bir kadın evinde ölü bulundu.
Keşan ilçesinde bir kadın evinde ölü bulundu.
Alınan bilgiye göre, İspat Camii Mahallesi'nde oturan 2 çocuk annesi Duygu Öztaç, yakınları tarafından evde hareketsiz bir şekilde bulundu.
Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Öztaç, hayatını kaybetti.
Cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından Öztaç'ın cesedi, otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.