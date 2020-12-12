Keşan'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 19 kişi hakkında idari işlem yapıldı
12.12.2020 17:59 | Son Güncelleme: 12.12.2020 18:02
Keşan ilçesinde yeni tip koranavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği belirlenen 19 kişi hakkında işlem uygulandı.
Keşan ilçesinde yeni tip koranavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği belirlenen 19 kişi hakkında işlem uygulandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokak, cadde ve meydanlarda sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili denetimlerde bulundu.
Kontrollerde, kısıtlamayı ihlal ettiği belirlenen 19 kişi hakkında idari işlem yapıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / İlker Gürel