Keşan'da sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanları unutulmadı
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Keşan'da sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanları unutulmadı

07.12.2020 09:47 | Son Güncelleme: 07.12.2020 09:50
Keşan'da sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanları unutulmadı

Keşan Belediyesi ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan günlerde sokak hayvanlarını besledi.

Keşan Belediyesi ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan günlerde sokak hayvanlarını besledi.

Belediyeden yapılan açıklamada, ekiplerin ilçedeki tüm sokak ve caddeleri gezerek sokak hayvanlarını beslediği ve mama odaklarını doldurduğu belirtildi.

Beslemenin salgın boyunca devam ettiği açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Koronavirüs salgını nedeniyle açlık tehlikesiyle karşı karşıya kalan sokak hayvanlarımızı düzenli olarak mama ve su odaklarımızı doldurarak besliyoruz. Bu zor süreçte sahipsiz hayvanlarımızı asla unutmuyoruz. Ayrıca Paşayiğit Mahallemizdeki Sahipsiz Sokak Hayvanları Bakımevimizde de çalışmalar son hızıyla devam ediyor."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Demirci

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Sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanları unutulmadı
Sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanları unutulmadı
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