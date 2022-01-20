Keşan'da sinemada kitap toplama kampanyası başlatıldı

KEŞAN, EDİRNE (AA) - Edirne'nin Keşan ilçesinde sinemada kitap toplama kampanyası başlatıldı.

Kaymakamlık, belediye ve ilçe milli eğitim müdürlüğü işbirliğinde "Her şey bir kitapla başladı", "Saklama, bağışla" sloganlarıyla başlatılan kampanyaya öğrenciler ilgi gösterdi.

Okuduğu kitabı ilçedeki sinemaya getiren Keşan Fen Lisesi, Keşan Anadolu Lisesi, Keşan Batı Koleji öğrencilerine filmin bileti ücretsiz verildi. Öğrenciler "Kesişme; İyi ki Varsın Eren" sinema filmini izledi.

Okul kütüphanelerindeki kitap sayısını artırmanın amaçlandığı kampanya ile binlerce kitap toplandı.

Kampanyanın devam ettiği belirtildi.