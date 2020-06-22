Keşan'da şiddetli yağış sebebiyle, binanın gevşeyen dış kaplaması aracın üzerine düştü Keşan'da şiddetli yağış sebebiyle, binanın gevşeyen dış kaplaması aracın üzerine düştü Edirne'nin Keşan ilçesinde bir anda başlayan şiddetli yağmur ve dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Keşan'da şiddetli yağış sebebiyle, binanın gevşeyen dış kaplaması aracın üzerine düştü

EDİRNE - Edirne'nin Keşan ilçesinde bir anda başlayan şiddetli yağmur ve dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Bir binanın yağmur nedeniyle gevşeyen sıvası, o sırada park halinde olan bir aracın üzerine düştü.

Keşan'da bir anda başlayan sağanak yağmur ve dolu yağışı, şehrin cadde ve sokaklarında çeşitli olumsuzluklara yol açtı. Yol üzerindeki bir çok noktada oluşan su birikintileri sürücülere zor anlar yaşatırken, köprü altlarını su bastı.

Bir anda başlayan yağmurda ıslanmamak için caddelerde koşuşturmaya başlayan insanlar çevredeki iş yerlerinin saçak altlarına ve pazajlara sığındı.

Öte yandan İlyas Bey Caddesi üzerinde bulunan bir binanın yağmur ve rüzgar nedeniyle dış sıvası gevşerken, o sırada park halinde bulunan bir aracın üzerine düştü. Üzerine dış cephe parçaları düşen araın arka camı kırıldı, ön kaput kapağı hasar gördü.

Kaynak: İHA