Keşan'da şiddetli yağış sebebiyle, binanın gevşeyen dış kaplaması aracın üzerine düştü
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Keşan'da şiddetli yağış sebebiyle, binanın gevşeyen dış kaplaması aracın üzerine düştü

Keşan'da şiddetli yağış sebebiyle, binanın gevşeyen dış kaplaması aracın üzerine düştü Edirne'nin Keşan ilçesinde bir anda başlayan şiddetli yağmur ve dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

22.06.2020 20:48 | Son Güncelleme: 22.06.2020 21:21

Keşan'da şiddetli yağış sebebiyle, binanın gevşeyen dış kaplaması aracın üzerine düştü

EDİRNE - Edirne'nin Keşan ilçesinde bir anda başlayan şiddetli yağmur ve dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Bir binanın yağmur nedeniyle gevşeyen sıvası, o sırada park halinde olan bir aracın üzerine düştü.

Keşan'da bir anda başlayan sağanak yağmur ve dolu yağışı, şehrin cadde ve sokaklarında çeşitli olumsuzluklara yol açtı. Yol üzerindeki bir çok noktada oluşan su birikintileri sürücülere zor anlar yaşatırken, köprü altlarını su bastı.

Bir anda başlayan yağmurda ıslanmamak için caddelerde koşuşturmaya başlayan insanlar çevredeki iş yerlerinin saçak altlarına ve pazajlara sığındı.

Öte yandan İlyas Bey Caddesi üzerinde bulunan bir binanın yağmur ve rüzgar nedeniyle dış sıvası gevşerken, o sırada park halinde bulunan bir aracın üzerine düştü. Üzerine dış cephe parçaları düşen araın arka camı kırıldı, ön kaput kapağı hasar gördü.

Keşan'da şiddetli yağış sebebiyle, binanın gevşeyen dış kaplaması aracın üzerine düştü

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

İstatistikler doğru sandığımız yanlışı yüzümüze vurdu! Maske kuralına yaşlılar uyuyor, gençler oralı bile değil Haber
İstatistikler doğru sandığımız yanlışı yüzümüze vurdu! Maske kuralına yaşlılar uyuyor, gençler oralı bile değil
Yunanistan'dan sonra Güney Kıbrıs da Doğu Akdeniz'deki çalışmalarımız karşısında çaresiz: Türkiye'yi engelleyin Haber
Yunanistan'dan sonra Güney Kıbrıs da Doğu Akdeniz'deki çalışmalarımız karşısında çaresiz: Türkiye'yi engelleyin
Yunan milletvekilinden çarpıcı itiraf: Türkiye'den korkuyoruz Haber
Yunan milletvekilinden çarpıcı itiraf: Türkiye'den korkuyoruz
Polisin denetimine takılan valizden 47 bin liralık kaçak elektronik sigara çıktı Haber
Polisin denetimine takılan valizden 47 bin liralık kaçak elektronik sigara çıktı
Bankalar, 1 Temmuz'dan itibaren hesap özeti ve ekstreleri mail yoluyla gönderemeyecek Haber
Bankalar, 1 Temmuz'dan itibaren hesap özeti ve ekstreleri mail yoluyla gönderemeyecek
Yıllar sonra aynı pozu veren Gülşen Bubikoğlu, güzelliğiyle meydan okudu Haber
Yıllar sonra aynı pozu veren Gülşen Bubikoğlu, güzelliğiyle meydan okudu
Engin Altan Düzyatan, Kuruluş Osman'a dahil olacak mı? İlk kez bu kadar net konuştu
Engin Altan Düzyatan, Kuruluş Osman'a dahil olacak mı? İlk kez bu kadar net konuştu
Meteoroloji, 3 il için sağanak, dolu ve hortum uyarısında bulundu
Meteoroloji, 3 il için sağanak, dolu ve hortum uyarısında bulundu
Koyun sürüsüne saldıran tilkiyi çoban köpekleri telef etti
Koyun sürüsüne saldıran tilkiyi çoban köpekleri telef etti
Türk web hosting şirketi Natro, Danimarkalılara satıldı
Türk web hosting şirketi Natro, Danimarkalılara satıldı
Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu'nun koronavirüs testi pozitif çıktı
Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu'nun koronavirüs testi pozitif çıktı
Talihsiz kadını arabaya bağlayıp acımasızca kırbaçladılar
Talihsiz kadını arabaya bağlayıp acımasızca kırbaçladılar
Gençlerin kayalıklarda bulup içinde para olabileceğini düşündüğü valizden ceset parçaları çıktı
Gençlerin kayalıklarda bulup içinde para olabileceğini düşündüğü valizden ceset parçaları çıktı
Parkta sıcaktan bunalıp bluzunu çıkaran Serel Yereli, göğüs dekolteli pozlarını paylaştı
Parkta sıcaktan bunalıp bluzunu çıkaran Serel Yereli, göğüs dekolteli pozlarını paylaştı
Everton-Liverpool derbisini 5,5 milyon kişi televizyondan izledi
Everton-Liverpool derbisini 5,5 milyon kişi televizyondan izledi
1 Haziran'da hizmete tekrar başlayan hamamlarda sıkı tedbirler alınıyor
1 Haziran'da hizmete tekrar başlayan hamamlarda sıkı tedbirler alınıyor
ÖSYM, YKS'ye girecek koronavirüs hastalarından dilekçe istedi
ÖSYM, YKS'ye girecek koronavirüs hastalarından dilekçe istedi
Korona tedbirlerini hiçe saydılar! Çocuk parkında maskeyi gözlerine takıp körebe oynadılar
Korona tedbirlerini hiçe saydılar! Çocuk parkında maskeyi gözlerine takıp körebe oynadılar
Mariano hakemlere isyan etti: Bu hakemlerle şampiyon olmamız zor
Mariano hakemlere isyan etti: Bu hakemlerle şampiyon olmamız zor
Ayak ayak üstüne atarken yere düşen şahıs kamerada!
Ayak ayak üstüne atarken yere düşen şahıs kamerada!
Tunç Soyer, 'İzmir bayrağı' ve 'İzmir parası' iddialarını yalanladı
Tunç Soyer, "İzmir bayrağı" ve "İzmir parası" iddialarını yalanladı
Son Dakika: İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yangın çıktı! Binada mahsur kalanlar var
Son Dakika: İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yangın çıktı! Binada mahsur kalanlar var
Son Dakika: Suudi Arabistan, koronavirüs nedeniyle bu yıl hac ibadeti için yurt dışından hacı kabul etmeyecek
Son Dakika: Suudi Arabistan, koronavirüs nedeniyle bu yıl hac ibadeti için yurt dışından hacı kabul etmeyecek
Erzurum'daki rekor uyuşturucu davasında 'Dayı' kod adlı baron ve adamlarına 225 yıl ceza verildi
Erzurum'daki rekor uyuşturucu davasında "Dayı" kod adlı baron ve adamlarına 225 yıl ceza verildi
Fenerbahçe'den ayrılan Kruse'ye Betis ile Villarreal talip oldu
Fenerbahçe'den ayrılan Kruse'ye Betis ile Villarreal talip oldu
Eve dönmeyen eşini ve kayınpederini öldürdü, akrabalarını ağır yaraladı
Eve dönmeyen eşini ve kayınpederini öldürdü, akrabalarını ağır yaraladı
Tarsus Belediye Başkanı Bozdoğan'ın koronavirüs testi pozitif çıktı
Tarsus Belediye Başkanı Bozdoğan'ın koronavirüs testi pozitif çıktı
Birlikte binip sallandıkları hamak, iki kız kardeşin sonu oldu
Birlikte binip sallandıkları hamak, iki kız kardeşin sonu oldu
Gösteri esnasında bayılan komedyen Darryl Lynn Hughley'in koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı
Gösteri esnasında bayılan komedyen Darryl Lynn Hughley'in koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı
Postacının kavga sırasında ısırılarak kopan kulağı yerine dikilemedi
Postacının kavga sırasında ısırılarak kopan kulağı yerine dikilemedi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Halife Hafter Mehmet Özhaseki Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Hülya Avşar Mustafa Ceceli Serenay Sarıkaya
Spor Falcao Ali Koç Serdar Aziz Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Sel Bursa Kestel Ankara
Şu an buradasınız: Keşan'da şiddetli yağış sebebiyle, binanın gevşeyen dış kaplaması aracın üzerine düştü - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.6.2020 21:52:21. #1.15#
title