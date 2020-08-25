Keşan'da seyyar satıcılar tep tip nostaljik araçlarla hizmet verecek
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Keşan'da seyyar satıcılar tep tip nostaljik araçlarla hizmet verecek

EDİRNE'nin Keşan ilçe Belediyesi tarafından kent kimliğini yansıtması ve standart hale getirilmesi amacıyla hazırlatılan nostaljik görünümlü seyyar satıcı araçları, düzenlenen etkinlikle tanıtıldı.

Keşan'da seyyar satıcılar tep tip nostaljik araçlarla hizmet verecek
25.08.2020 15:59 | Son Güncelleme: 25.08.2020 16:02

EDİRNE'nin Keşan ilçe Belediyesi tarafından kent kimliğini yansıtması ve standart hale getirilmesi amacıyla hazırlatılan nostaljik görünümlü seyyar satıcı araçları, düzenlenen etkinlikle tanıtıldı. İlk araç, Keşan Belediye Başkanı AK Parti'li Mustafa Helvacıoğlu tarafından 30 yıldır seyyar simit satan Kudret Büçkün'e (70) teslim edildi.

Keşan Belediyesi, kent kimliğini yansıtması ve standart hale getirilmesi amacıyla özel bir şirkete 24 adet nostaljik görünümlü seyyar satıcı aracı yaptırdı. Araçlar, Cumhuriyet meydanında düzenlenen etkinlikle tanıtıldı. Etkinliğe, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Belediye Başkan Yardımcısı Nuran Uslu ve Yakup Balcı, AK Parti Keşan İlçe Başkanı Gürcan Kılınç, mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı.

'BELEDİYE SEYYARDA SATILANA KEFİL OLUYOR'Belediye Başkanı Helvacıoğlu, yeni seyyar satıcı araçlarının Keşan'ı daha modern bir görünüme kavuşturmak ve şehir estetiğinde fark yaratmak amacıyla yaptırıldığını belirterek, "Seyyar satıcılarımızın hem çağa uygun, hem de hijyenik koşullarda satış yapmaları için Keşan Belediyesi olarak hareket etmek zorundaydık. Seyyar satış noktalarını tüm dünyada olduğu gibi geliştirme çabasında olmalıyız. Seyyar satıcılık hem ülkemiz de hem de dünyada birçok noktada var. Seyyar satıcıları şehir estetiği kapsamında geliştirmekte bizim görevlerimiz arasında. Seyyar araçlara hem satıcıların hem de vatandaşların memnun kalacağı bir ölçü getirmek zorundaydık. Böylelikle seyyar satıcılarımızın çok daha sağlıklı şartlarda satış yapabilecek, vatandaşlarımızda yiyecek ve içeceklerini gönül rahatlığıyla tüketebilecekler. Aracın üzerinde belediyenin adı yazıyorsa bu Keşan Belediyesi'nin adına, güvencesiyle satıyor anlamına geliyor. Bir nevi belediye seyyarda satılana kefil oluyor" dedi.

Etkinlikte ilk seyyar satış aracı Belediye Başkan Helvacıoğlu tarafından 30 yıldır simit satan Kudret Büçkün'e teslim edildi. Seyyar satıcı araçlarının işgaliye bedeli karşılığı belediyeden teslim alınarak, belirlenen noktalarda hizmet vereceği bildirildi.


Kaynak: DHA

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