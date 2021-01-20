Keşan'da seralarda çalışan kadınlar 750 bin çiçek yetiştirdi

Keşan ilçesindeki seralarda çalışan kadınlar 750 bin çiçek üretti.

Keşan Belediyesinin oluşturduğu seralarda çok sayıda kadın çiçek yetiştirmek için çalışıyor. Kadınlar hem evlerine gelir elde ediyor hem de ilçenin güzelleşmesine kaktı sağlıyor.

Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, seraları ziyaret ederek, burada çalışan kadınlardan bilgi aldı.

Helvacıoğlu, seralarda çalışan kadınların 750 bin çiçek yetiştirdiğini söyledi.

Çiçekleri dışarıdan satın almayarak büyük tasarruf sağladıklarını anlatan Helvacıoğlu, şunları kaydetti:

"Emektar kadın çalışanlarımız aynı evlerindeki gibi Keşan'ımızı güzelleştirmek için canla başla çalışıyor. Görsel anlamda güzellikleri çoğaltmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu başarı kadın çalışanlarımızın başarısıdır ve onlar övgüyü her zaman hak ediyorlar. Çiçek satın almak yerine kendi çiçeklerimizi kendi seralarımızda emektar çalışanlarımız ile üretiyoruz. Dışarıdan temin yolunu seçmeyerek tasarruf ediyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Demirci