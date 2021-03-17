Keşan'da sentetik uyuşturucu ele geçirildi
17.03.2021 09:51 | Son Güncelleme: 17.03.2021 09:54
Keşan'da düzenlenen operasyonda 28 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Keşan'da düzenlenen operasyonda 28 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Keşan Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, İspat Cami Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenledi.
Yapılan aramada 28 gram sentetik uyuşturucu ve uyuşturucu yapımında kullanılan malzemeler bulundu.
Gözaltına alınan şüpheliler B.D, G.T, N.D, A.S ve S.Ç, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar