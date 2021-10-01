Keşan'da şarampole devrilen otomobildeki kişi yaralandı
AA / İlker Gürel - Haberler | Güncel
Keşan ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.
KEŞAN, EDİRNE (AA) - Keşan ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.
Keşan istikametinden Gelibolu'ya giden M.T. (63) idaresindeki 16 EZ 547 plakalı otomobil, İzzetiye Kavşağı yakınlarında kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Kazada, otomobilde yolcu olarak bulunan K.T. (62) yaralandı.
Yaralı, ambulansla Keşan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
AA / İlker Gürel - Son Dakika Haberleri