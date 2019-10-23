Keşan'da sahte tutanak iddiası

23.10.2019 08:58

Keşan ilçesinde sahte kasko tutanağı tutturmak istediği iddia edilen kişi hakkında "dolandırıcılık" suçundan işlem yapıldı.

Alınan bilgiye göre B.Y. polisi arayarak, İspat Cami Mahallesi Muhtar Ali Çevikel Caddesi'nde aracını evinin önüne park etmek istediği sırada elektrik direğine çarptığını, bu nedenle kasko için tutanak tutturmak istediğini söyledi.

Kaza yerinde inceleme yapan polis, araçtaki hasarın, elektrik direğine çarparak oluşmadığını belirledi.

Polis, hasarın Gelibolu-Evreşe yolunda, köpeğe çarpma sonucu oluştuğunu tespit ederek, B.Y. hakkında "dolandırıcılık" suçundan işlem yaptı.

Kaynak: AA