Keşan'da sahnelenecek tiyatro oyununun geliri sokak hayvanlarına bağışlanacak - Haberler
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Keşan'da sahnelenecek tiyatro oyununun geliri sokak hayvanlarına bağışlanacak

Keşan'da sahnelenecek tiyatro oyununun geliri sokak hayvanlarına bağışlanacak
AA / Gökhan Zobar - Haberler | Güncel

Erzurum Devlet Tiyatrosu'nun Keşan'da sahneleyeceği "Peynirli Yumurta" oyununun geliri sokak hayvanlarına bağışlanacak.

KEŞAN, EDİRNE (AA) - Erzurum Devlet Tiyatrosu'nun Keşan'da sahneleyeceği "Peynirli Yumurta" oyununun geliri sokak hayvanlarına bağışlanacak.

Keşan Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, "Peynirli Yumurta" tiyatro oyunu 28 Ocak Cuma saat 20: 00'da Keşan Belediyesi Selim Sesler Konferans ve Tiyatro Salonunda seyirciyle buluşacak.

Oyundan elde edilecek gelir Keşan'daki sokak hayvanlarına yardım için kullanılacak.

Oyunun biletlerine Keşan Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nde ulaşılabilecek.

AA / Gökhan Zobar - Son Dakika Haberleri

Erzurum, Tiyatro, Yumurta, Keşan, Güncel, Haber

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