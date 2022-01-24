Keşan'da sahnelenecek tiyatro oyununun geliri sokak hayvanlarına bağışlanacak

KEŞAN, EDİRNE (AA) - Erzurum Devlet Tiyatrosu'nun Keşan'da sahneleyeceği "Peynirli Yumurta" oyununun geliri sokak hayvanlarına bağışlanacak.

Keşan Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, "Peynirli Yumurta" tiyatro oyunu 28 Ocak Cuma saat 20: 00'da Keşan Belediyesi Selim Sesler Konferans ve Tiyatro Salonunda seyirciyle buluşacak.

Oyundan elde edilecek gelir Keşan'daki sokak hayvanlarına yardım için kullanılacak.

Oyunun biletlerine Keşan Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nde ulaşılabilecek.