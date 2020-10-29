Keşan'da sağanak yağış etkili oldu
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Keşan'da sağanak yağış etkili oldu

29.10.2020 11:22 | Son Güncelleme: 29.10.2020 11:26
Keşan'da sağanak yağış etkili oldu

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde sabah saatlerinde başlayan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde sabah saatlerinde başlayan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

Hava sıcaklığının 16 derece olduğu Keşan'da sabah saatlerinde sağanak etkili oldu. Sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Yağmur nedeniyle araç sürücüleri zor anlar yaşadı. Yağmura hazırlıksız yakalananlar ise saçak altlarına sığındı. Yetkililer, olası su baskınlarına karşı vatandaşları uyardı. Yağmur yağışının aralıklarla devam edeceği bildirildi.


Keşan'da sağanak yağış etkili oldu
Keşan'da sağanak yağış etkili oldu
Keşan'da sağanak yağış etkili oldu
Keşan'da sağanak yağış etkili oldu
Keşan'da sağanak yağış etkili oldu
Keşan'da sağanak yağış etkili oldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ünsal YÜCEL

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