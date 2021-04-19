Keşan'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi
Edirne'nin Keşan ilçesinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
Edirne'nin Keşan ilçesinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
Akşam saatlerinde aniden başlayan yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
Polise ekipleri de bazı bölgelerde sürücüleri dikkatli gitmeleri konusunda uyardı.
Edirne Meteoroloji Müdürlüğü yetkileri, hava sıcaklığının 11 derece olduğu kentte sağanağın sabah saatlerine kadar aralıklarla devam edeceğini belirtti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / İlker Gürel