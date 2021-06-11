KEŞAN'DA SAĞANAK ETKİLİ OLDU
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

KEŞAN'DA SAĞANAK ETKİLİ OLDU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış, yaşamı olumsuz etkiledi.

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış, yaşamı olumsuz etkiledi.

Hava sıcaklığının 24 derece olduğu Keşan'da akşam saatlerinde başlayan sağanak etkili oldu. Sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, sürücüler zor anlar yaşadı. Bazı evlerin ise bahçelerinde küçük çaplı su baskınları oluştu. Yağmura hazırlıksız yakalananlar ise saçak altlarına sığındı. Yetkililer, olası su baskınlarına karşı halkı uyardı. Yağışın aralıklarla devam edeceği bildirildi.

KEŞAN'DA SAĞANAK ETKİLİ OLDU
KEŞAN'DA SAĞANAK ETKİLİ OLDU
KEŞAN'DA SAĞANAK ETKİLİ OLDU
KEŞAN'DA SAĞANAK ETKİLİ OLDU
KEŞAN'DA SAĞANAK ETKİLİ OLDU
KEŞAN'DA SAĞANAK ETKİLİ OLDU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Muharrem İnce Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Memduh Büyükkılıç
Magazin Cem Yılmaz Hazal Kaya Şeyma Subaşı Burcu Biricik
Spor Ozan Tufan Şenol Güneş Yiğit Şardan Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
KEŞAN'DA SAĞANAK ETKİLİ OLDU - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.6.2021 19:31:59. #1.16#

title