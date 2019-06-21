Keşan'da sağanak
EDİRNE'nin Keşan ilçesinde akşam saatlerinde başlayan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.
EDİRNE'nin Keşan ilçesinde akşam saatlerinde başlayan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.
Hava sıcaklığının 27 derece olduğu Keşan'da sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü. Şiddetli yağmur nedeniyle araç sürücüleri zor anlar yaşadı. Yağmura hazırlıksız yakalananlar ise saçak altlarına sığındı. Yetkililer, olası su baskınlarına karşı vatandaşları uyardı. Yağmur yağışının aralıklarla devam edeceği bildirildi.
- Edirne
Kaynak: DHA
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