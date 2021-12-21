Keşan'da refüje çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı
AA / İlker Gürel - Haberler | Güncel
Keşan'daki trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
KEŞAN, EDİRNE (AA) - Keşan'daki trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Malkara'dan Keşan'a seyreden Ş.E. idaresindeki 81 ABR 295 plakalı otomobil, Dörtyol kavşağında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarpıp devrildi.
Kazada yaralanan Ş.E. ve otomobildeki C.E. ambulansla Keşan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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AA / İlker Gürel - Son Dakika Haberleri
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