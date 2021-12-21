Keşan'da refüje çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Keşan'da refüje çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

Keşan'da refüje çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı
AA / İlker Gürel - Haberler | Güncel

Keşan'daki trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

KEŞAN, EDİRNE (AA) - Keşan'daki trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Malkara'dan Keşan'a seyreden Ş.E. idaresindeki 81 ABR 295 plakalı otomobil, Dörtyol kavşağında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarpıp devrildi.

Kazada yaralanan Ş.E. ve otomobildeki C.E. ambulansla Keşan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

???????

AA / İlker Gürel - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title