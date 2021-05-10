KEŞAN'DA PTT ÖNÜNDE 'SOSYAL YARDIM ÖDEMESİ' KUYRUĞU

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde Ramazan Bayramı öncesi sosyal yardım ödemelerini çekmek için bugün PTT şubesi önüne gelen vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu.

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde Ramazan Bayramı öncesi sosyal yardım ödemelerini çekmek için bugün PTT şubesi önüne gelen vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu. Yoğunluk nedeniyle sosyal mesafe unutulurken, polis ve PTT görevlileri kuyrukta bekleyenleri sosyal mesafeye uymaları konusunda uyardı.

Keşan'da, bayram öncesi bin 100 lira tutarındaki sosyal yardım ödemelerini çekmek için sabah saatlerinde PTT şubesi önüne gelen vatandaşlar yoğunluk oluşturdu. Metrelerce uzayan kuyrukta sosyal mesafe kuralına da uyulmadığı görüldü. Kuyruklarda, maskesiz ve çocuklarıyla bekleyenlerin de olduğu gözlendi. Polis ekipleri ve PTT görevlileri, zaman zaman kuyrukta bekleyenleri sıraya sokarak, sosyal mesafeye uymaları konusunda uyarıda bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı