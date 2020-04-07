Keşan'da polisten şehir merkezinde ateş ölçerli denetim
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Edirne, Polis, Keşan, Yerel

Keşan'da polisten şehir merkezinde ateş ölçerli denetim

Keşan'da polisten şehir merkezinde ateş ölçerli denetim Edirne'nin Keşan ilçesinde polis ekipleri korona virüs tedbirleri kapsamında ateş ölçerli denetimlerde bulundu.

07.04.2020 20:51 | Son Güncelleme: 07.04.2020 20:53
Keşan'da polisten şehir merkezinde ateş ölçerli denetim

Keşan'da polisten şehir merkezinde ateş ölçerli denetim

EDİRNE - Edirne'nin Keşan ilçesinde polis ekipleri korona virüs tedbirleri kapsamında ateş ölçerli denetimlerde bulundu.

Korona virüs tebdirleri kapsamında Cumhuriyet Meydanı'nda araçları tek tek durduran Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, araçlarda kapsamlı denetimlerde bulundu.

Durdurulan araçlarda ateş ölçerle denetim yapan ekipler, yolcu ve sürücülerin dışarıda olma sebeplerini sordu ve maske takıp takmadıklarını denetledi. Takmayan vatandaşlardan yanlarında mutlaka maske bulundurmalarını isterken, bazı vatandaşlarla maske taktırdı.

Denetimler sırasında toplu taşıma araçlarında belirlenen kurallar konusunda da denetimlerde bulunan polis, araçlara binerek yolcuların da tek tek ateşlerini ölçtü.

Polis aynı zamanda kimlik kontrolü de yapıp 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşların dışarı çıkma yasağına uyup uymadıklarına dair denetimini yaptı.

Keşan'da polisten şehir merkezinde ateş ölçerli denetim

Kaynak: İHA

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Keşan'da polisten şehir merkezinde ateş ölçerli denetim
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