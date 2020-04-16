Keşan'da özel hastane koronavirüs nedeniyle faaliyetlerine ara verdi EDİRNE'nin Keşan ilçesindeki özel hastane, koronavirüs salgını nedeniyle 2 Mayıs 2020 tarihine kadar faaliyetlerine ara verdi.

EDİRNE'nin Keşan ilçesindeki özel hastane, koronavirüs salgını nedeniyle 2 Mayıs 2020 tarihine kadar faaliyetlerine ara verdi.

Keşan'da faaliyet gösteren 48 yataklı özel hastane koronavirüs salgını nedeniyle 2 Mayıs 2020 tarihine kadar faaliyetlerini durdurdu. Hastaneden yapılan açıklamada, "Tüm dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan Covid-19 pandemisi nedeniyle, hem hastanemize gelecek olan hastalarımızı hem de personelimizi salgından korumak adına 2 Mayıs 2020 tarihine kadar hizmetimize ara vermiş bulunuyoruz" denildi.

Kaynak: DHA