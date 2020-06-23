Keşan'da otomobil devrildi: 1 yaralı
Keşan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı İpsala istikametinden Keşan'a giden C.G.S. idaresindeki 59 RC 588 plakalı otomobil, Dörtyol Kavşağı mevkisinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki çalılık alana devrildi.
23.06.2020 21:57 | Son Güncelleme: 23.06.2020 22:16
Keşan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı
İpsala istikametinden Keşan'a giden C.G.S. idaresindeki 59 RC 588 plakalı otomobil, Dörtyol Kavşağı mevkisinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki çalılık alana devrildi.
Kazada, otomobilde yolcu olarak bulunan H.S. yaralandı.
Yaralı, ambulansla Keşan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA