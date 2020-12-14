Keşan'da otomobil bariyerlere çarptı: 3 yaralı
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Keşan'da otomobil bariyerlere çarptı: 3 yaralı

14.12.2020 18:09 | Son Güncelleme: 14.12.2020 18:12
Keşan'da otomobil bariyerlere çarptı: 3 yaralı

Keşan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Keşan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, A.Y. idaresindeki 59 PH 012 plakalı otomobil, Korudağ mevkisinde kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.

Kazada sürücü A.Y. ile otomobilde bulunan A.E.Y ve İ.Y. yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Keşan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / İlker Gürel

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