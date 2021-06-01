Keşan'da otomobil bariyerlere çarptı: 2 yaralı
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Keşan'da otomobil bariyerlere çarptı: 2 yaralı

Keşan'da otomobil bariyerlere çarptı: 2 yaralı
Anadolu Ajansı / İlker Gürel - Haberler | Güncel

Keşan ilçesinde otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Keşan ilçesinde otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Uzunköprü istikametinden Keşan'a giden M.A idaresindeki 22 AZ 567 plakalı otomobil, Maltepe köyü kavşağı yakınlarında kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.

Kazada M.A ile otomobilde yolcu olarak bulunan G.A. yaralandı.

Yaralılar ambulansla Keşan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / İlker Gürel

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