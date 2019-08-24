Keşan'da orman yangını (2)

Keşan'da orman yangını (2)

KISMEN KONTROL ALTINDAEdirne'nin Keşan ilçesi Yeşilköy'de çıkan orman yangınına havadan helikopter, karadan da Tarım ve Orman Bakanlığı ile Keşan Belediyesi'ne ait itfaiye ekipleriyle müdahale sürüyor.

24.08.2019 17:25
Keşan'da orman yangını (2)

KISMEN KONTROL ALTINDA
Edirne'nin Keşan ilçesi Yeşilköy'de çıkan orman yangınına havadan helikopter, karadan da Tarım ve Orman Bakanlığı ile Keşan Belediyesi'ne ait itfaiye ekipleriyle müdahale sürüyor. Kuvvetli rüzgarın hakim olduğu bölgedeki yangın, ekiplerin çalışmasıyla kısmen kontrol altına alındı.
Bölgedeki çalışmalar devam ediyor.


Kaynak: DHA
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