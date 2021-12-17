Keşan'da okul çevresi ve servis araçlarına yönelik denetim yapıldı
AA / Gökhan Zobar - Haberler | Güncel
Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri okul çevresinde bulunan işletmeler ve okul servislerine yönelik denetim gerçekleştirdi.
KEŞAN, EDİRNE (AA) - Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri okul çevresinde bulunan işletmeler ve okul servislerine yönelik denetim gerçekleştirdi.
Uygulama kapsamında okul çevrelerindeki park, bahçe, kahvehane ve kafeler denetlendi.
Bu kapsamda 113 kişinin GBT sorgulaması yapıldı.
Servis denetimi kapsamında 26 servis aracı sürücüsünün evrakları incelendi. 2 araç sürücüsüne 628 lira ceza yazıldı.
AA / Gökhan Zobar - Son Dakika Haberleri
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