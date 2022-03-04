Keşan'da öğrenci ve akademisyenler karbon emisyon azaltımı için pedal çevirdi

KEŞAN, EDİRNE (AA) - Trakya Üniversitesi (TÜ) ve Keşan Belediyesi işbirliğinde öğrenci ve akademisyenler "Sağlık İçin Hareket, Hareket İçin Bisiklet" etkinliğinde bisiklet sürdü.

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu'nun da destek verdiği etkinlikte katılımcılar, Yusuf Çapraz Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu'ndan Mehmet Gemici Cennet Bahçesi'ne pedal çevirdi.

TÜ Genel Sekreter Yardımcısı ve Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Öğretim Görevlisi Burak İşçimen, gazetecilere yaptığı açıklamada, karbon emisyonunun azaltılması ve fiziksel aktiviteyi artırma mesajı vermek istediklerini söyledi.

Her yaşta insanın spor yapabileceğini belirten İşçimen, "Haftaya Yusuf Çapraz Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu sosyal sorumluluk dersleri kapsamında ortaokul öğrencilerine tema eğitimi verilecek, 'Tohum varsa yaşam var, yeşil varsa gelecek var' diyeceğiz." dedi.

Keşan Yusuf Çapraz Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Ahmet Atakişi de sağlıklı yarınlar için herkesin bisiklet sürmesi gerektiğini dile getirdi.

Belediye Başkanı Helvacıoğlu, güzel bir etkinlik düzenlendiğini belirterek, Keşan'da herkesin bisiklet sürmesini sağlamayı amaçladıklarını kaydetti.