Keşan'da "nitelikli dolandırıcılık" iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı - Haberler
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Keşan'da "nitelikli dolandırıcılık" iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı

Keşan'da

Keşan ilçesinde "nitelikli dolandırıcılık" iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

KEŞAN, EDİRNE (AA) - Keşan ilçesinde "nitelikli dolandırıcılık" iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İspat Cami Mahallesi Hayribey Sokak'taki çarşı ve mahalle bekçileri şüpheli Ç.G'yi durdurdu.

Emniyet Müdürlüğünce araştırması devam eden "nitelikli dolandırıcılık" olayında kamera kayıtlarındaki kişi olduğu belirlenen Ç.G, suçlamaları reddetti.

Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından getirildiği adliyede tutuklandı.

AA / İlker Gürel - Son Dakika Haberleri

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