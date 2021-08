Keşan'da "Nefes Yolu" ve "Hanımar Pazarı" törenle açıldı

Keşan Belediyesince yapılan "Nefes Yolu" ve üretici kadınlar için hazırlanan "Hanımar Pazarı" törenle hizmete girdi.

Mehmet Gemici Cennet Bahçesi önünde gerçekleştirilen törende konuşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, "Nefes Yolu" olarak adlandırılan caddenin büyük rağbet gördüğünü söyledi.

Kadınların üretime katılması amacıyla hayata geçirilen Hanımlardan Seyyar Market'in (Hanımar) açılışını da yaptıklarını anlatan Helvacıoğlu, şöyle devam etti:

"Bugün kadın girişimcilerimizin emekleri ve Nefes Yolu'muzun güzelliği, muharrem ayının bereketi ile bütünleşecek. Kadınlarımızın el ve ev emeği ürünleri Edirne Valiliğimizin destekleri ile hazırlattığımız seyyar ahşap tezgahlarda ekonomiye dönüşecek. Hanımar Pazarı'mız yenilenen Nefes Yolu'nda kurulacak ancak bir yandan da gezici bir pazar olacak. Kadınlarımızın gücünü ekonomiye ve istihdama daha da fazla katkı verecek duruma getireceğimize inancımız tamdır. Buradan üretim yapmak isteyen tüm kadınlarımıza sesleniyorum; siz yeter ki üretmek istiyoruz deyin biz her zaman yanınızda olacağız."

AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal ise 3 güzel etkinlik için bir araya geldiklerini ifade etti.

Aksal, şunları kaydetti:

"Hicri yılbaşı tüm İslam alemine hayırlar getirsin. Sağlığın önemli olduğu bugünlerde aşı olmamız çok önemli. Edirne, aşı uygulamasında yüksek ama birinci değil. İnşallah birinci seviyeye çıkarız. Sayın Valimizin de hedefi bu. Özellikle gençlerin aşı olduğunu görmek beni çok mutlu etti. Hastanede yatanların yüzde 95'i aşı olmayanlar. Bu nedenle lütfen aşı olalım. Sadece kendi sağlığımızı değil, tüm dünyanın sağlığını etkiliyoruz. Kadınlarımız, hayatın her alanında olmalı. Biz Keşan'da, Edirne'de, tüm ülkede kadınlarımızı hayatın her alanında yer almaları için mücadele veriyoruz. Kadınlarımız üretmeye devam etsinler biz kendilerine her türlü desteği vermeye hazırız."

Konuşmaların ardından aşure ikramı yapıldı.

Törene Keşan Kaymakamı Cemalettin Yılmaz ve AK Parti Keşan İlçe Başkanı Gürcan Kılınç da katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlker Gürel