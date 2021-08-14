Keşan'da "Nefes Yolu" ve "Hanımar Pazarı" törenle açıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Keşan'da "Nefes Yolu" ve "Hanımar Pazarı" törenle açıldı

Keşan'da 'Nefes Yolu' ve 'Hanımar Pazarı' törenle açıldı
Anadolu Ajansı / İlker Gürel - Haberler | Güncel

Keşan Belediyesince yapılan "Nefes Yolu" ve üretici kadınlar için hazırlanan "Hanımar Pazarı" törenle hizmete girdi.

Keşan Belediyesince yapılan "Nefes Yolu" ve üretici kadınlar için hazırlanan "Hanımar Pazarı" törenle hizmete girdi.

Mehmet Gemici Cennet Bahçesi önünde gerçekleştirilen törende konuşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, "Nefes Yolu" olarak adlandırılan caddenin büyük rağbet gördüğünü söyledi.

Kadınların üretime katılması amacıyla hayata geçirilen Hanımlardan Seyyar Market'in (Hanımar) açılışını da yaptıklarını anlatan Helvacıoğlu, şöyle devam etti:

"Bugün kadın girişimcilerimizin emekleri ve Nefes Yolu'muzun güzelliği, muharrem ayının bereketi ile bütünleşecek. Kadınlarımızın el ve ev emeği ürünleri Edirne Valiliğimizin destekleri ile hazırlattığımız seyyar ahşap tezgahlarda ekonomiye dönüşecek. Hanımar Pazarı'mız yenilenen Nefes Yolu'nda kurulacak ancak bir yandan da gezici bir pazar olacak. Kadınlarımızın gücünü ekonomiye ve istihdama daha da fazla katkı verecek duruma getireceğimize inancımız tamdır. Buradan üretim yapmak isteyen tüm kadınlarımıza sesleniyorum; siz yeter ki üretmek istiyoruz deyin biz her zaman yanınızda olacağız."

AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal ise 3 güzel etkinlik için bir araya geldiklerini ifade etti.

Aksal, şunları kaydetti:

"Hicri yılbaşı tüm İslam alemine hayırlar getirsin. Sağlığın önemli olduğu bugünlerde aşı olmamız çok önemli. Edirne, aşı uygulamasında yüksek ama birinci değil. İnşallah birinci seviyeye çıkarız. Sayın Valimizin de hedefi bu. Özellikle gençlerin aşı olduğunu görmek beni çok mutlu etti. Hastanede yatanların yüzde 95'i aşı olmayanlar. Bu nedenle lütfen aşı olalım. Sadece kendi sağlığımızı değil, tüm dünyanın sağlığını etkiliyoruz. Kadınlarımız, hayatın her alanında olmalı. Biz Keşan'da, Edirne'de, tüm ülkede kadınlarımızı hayatın her alanında yer almaları için mücadele veriyoruz. Kadınlarımız üretmeye devam etsinler biz kendilerine her türlü desteği vermeye hazırız."

Konuşmaların ardından aşure ikramı yapıldı.

Törene Keşan Kaymakamı Cemalettin Yılmaz ve AK Parti Keşan İlçe Başkanı Gürcan Kılınç da katıldı.

Keşan'da 'Nefes Yolu' ve 'Hanımar Pazarı' törenle açıldı
Keşan'da 'Nefes Yolu' ve 'Hanımar Pazarı' törenle açıldı
Keşan'da 'Nefes Yolu' ve 'Hanımar Pazarı' törenle açıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlker Gürel

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Tanju Özcan Ziya Selçuk İlham Aliyev Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hande Erçel Işın Karaca Deniz Akkaya Eser Yenenler
Spor Caner Erkin Lionel Messi Abdullah Avcı Alex Teixeira Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Keşan'da "Nefes Yolu" ve "Hanımar Pazarı" törenle açıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.8.2021 09:17:00. #1.14#

title