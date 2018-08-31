Keşan'da Motosiklet Uygulaması
Edirne'nin Keşan ilçesinde, Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, motosiklet uygulaması yapıldı.
Edirne'nin Keşan ilçesinde, Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, motosiklet uygulaması yapıldı.
Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki park ve hareket halindeki plakasız motosikletleri denetledi.
Çeşitli noktalarda devriye gezen ekipler, plakasız motosikletleri, Keşan Şoförler ve Otomobilciler Odasının çekicisiyle yediemin otoparkına götürdü.
Uygulamada 1 çalıntı motosiklet ele geçirildi.