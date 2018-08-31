Keşan'da Motosiklet Uygulaması

Keşan'da Motosiklet Uygulaması

Edirne'nin Keşan ilçesinde, Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, motosiklet uygulaması yapıldı.

Keşan'da Motosiklet Uygulaması

Edirne'nin Keşan ilçesinde, Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, motosiklet uygulaması yapıldı.

Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki park ve hareket halindeki plakasız motosikletleri denetledi.

Çeşitli noktalarda devriye gezen ekipler, plakasız motosikletleri, Keşan Şoförler ve Otomobilciler Odasının çekicisiyle yediemin otoparkına götürdü.

Uygulamada 1 çalıntı motosiklet ele geçirildi.

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş Instagram SayfasıTakip Et