Keşan'da meslek lisesi öğrencileri iş sahibi olacak
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Keşan'da meslek lisesi öğrencileri iş sahibi olacak

Anadolu Ajansı / İlker Gürel - Haberler | Güncel
Keşan'da meslek lisesi öğrencileri iş sahibi olacak

Keşan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin öğrencileri, "Mesleki Eğitim İş Birliği Protokolü" kapsamında, nitelikli personel pozisyonunda işe girebilecek.

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Keşan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin öğrencileri, "Mesleki Eğitim İş Birliği Protokolü" kapsamında, nitelikli personel pozisyonunda işe girebilecek.

Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi arasında "Mesleki Eğitim İş Birliği Protokolü" imzalanmıştı.

Bu kapsamda proje okulu olan Keşan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin öğrencileri iş sahibi olabilecek.

Keşan Ticaret ve Sanayi Odası, Keşan Ticaret Borsası ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde, bölgenin en önemli ihtiyaçlarından biri olan nitelikli teknik eleman sorununu çözmek için çalışmalar devam ediyor.

"Mesleki Eğitim İş Birliği Protokolü" çerçevesinde Keşan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, TOBB'a devredildi.

Keşan TSO Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Şapçı ve Keşan TB Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Kaymaz liseyi ziyaret etti.

Ziyarette gazetecilere açıklama yapan Şapçı, lisenin TOBB'a geçişi ile mesleki eğitimin dinamik bir biçimde sektörün ihtiyaçları doğrultusunda tasarlanacağını belirterek, "Eğitim içerikleri, TOBB ETÜ desteğiyle hazırlanacak ve lise eğitimini tamamlayan gençler, nitelikli personel pozisyonunda iş sahibi olabilecek. Mesleki ve teknik eğitim, ekonomik kalkınmanın hızlandırıcısıdır." dedi.

Kaymaz da vasıflı eleman yetiştirecek olan okulu bu vizyon ile hayata geçirmek için Ticaret Borsası olarak her zaman gelişimin yanında olduklarını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlker Gürel

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