Keşan'da maskeli, davetsiz nikah Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, bir çiftin nikahını maskeli şekilde kıydı.

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, bir çiftin nikahını maskeli şekilde kıydı.

Keşan Belediyesine başvuran Gözde Çalık ve İlker Keskin'in nikahları, koronavirüs hassasiyetiyle kıyıldı.

Sosyal mesafe kuralına uyulan ve maske takılarak kıyılan nikahta 2 şahit haricinde misafir kabul edilmedi.

Çiftin nikahını kıyan Belediye Başkanı Helvacıoğlu, çifte, sağlıklı ve mutlu bir ömür diledi.

Helvacıoğlu, şöyle konuştu:

"Nikah kıydıracak çiftlerimizin aileleri ve yakınları, çiftlerimizin en mutlu gününde yanlarında olmak istiyorlar. Ancak ne yazık ki mümkün değil. Tüm dünya ve ülkemiz çok zor bir dönemden geçiyor. Eğer kurallara harfiyen uyarsak bugünler de geçecek ve bu nikahlar bir anı olarak kalacak. Çiftlerimiz hem kendi sağlıkları, hem de yakınlarının sağlıklarını tehlikeye sokmamak için maskeli olarak nikahlarını kıydırıyorlar. Hem kendi hem de çevremizdeki kişilerin sağlığını düşünmek zorundayız. Duyarlılık gösteren çiftlerimize çok teşekkür ediyoruz."

Kaynak: AA