Keşan'da maske takmadan seyahat eden 4 kişiye para cezası verildi
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Keşan'da maske takmadan seyahat eden 4 kişiye para cezası verildi

Edirne'nin Keşan ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında şehir içi minibüsler ve ticari taksilere yönelik uygulama yapıldı.

Keşan'da maske takmadan seyahat eden 4 kişiye para cezası verildi
08.06.2020 18:01 | Son Güncelleme: 08.06.2020 19:07

Edirne'nin Keşan ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında şehir içi minibüsler ve ticari taksilere yönelik uygulama yapıldı.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki uygulamada, polis ekipleri minibüs ve taksileri durdurarak kontrol etti.

Kontrol edilen bir minibüste yolculuk eden 4 kişiye maske takmadığı için toplam bin 568 lira para cezası kesildi.

Denetimlerde ayrıca 6 sürücüye de seyir halinde cep telefonu ile konuştuğu için bin 728 lira para cezası verildi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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