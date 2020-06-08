Keşan'da maske takmadan seyahat eden 4 kişiye para cezası verildi Edirne'nin Keşan ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında şehir içi minibüsler ve ticari taksilere yönelik uygulama yapıldı.

Edirne'nin Keşan ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında şehir içi minibüsler ve ticari taksilere yönelik uygulama yapıldı.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki uygulamada, polis ekipleri minibüs ve taksileri durdurarak kontrol etti.

Kontrol edilen bir minibüste yolculuk eden 4 kişiye maske takmadığı için toplam bin 568 lira para cezası kesildi.

Denetimlerde ayrıca 6 sürücüye de seyir halinde cep telefonu ile konuştuğu için bin 728 lira para cezası verildi.

Kaynak: AA