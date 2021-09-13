Keşan'da mahalle çeşmelerinin akarından elde edilen gelir ihtiyaç sahiplerine burs olacak - Haberler
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Keşan'da mahalle çeşmelerinin akarından elde edilen gelir ihtiyaç sahiplerine burs olacak

AA / İlker Gürel - Haberler | Güncel
Keşan'da mahalle çeşmelerinin akarından elde edilen gelir ihtiyaç sahiplerine burs olacak

Keşan Belediyesi restore ettiği mahalle çeşmelerinden satılacak suyun gelirini burs olarak dağıtacak.

Keşan Belediyesi restore ettiği mahalle çeşmelerinden satılacak suyun gelirini burs olarak dağıtacak.

Belediye "11 Mahalleye 11 Hayır Çeşmesi" Projesi kapsamında Yukarı Zaferiye Mahallesi'ndeki "Tatlı Çeşme"yi yeniledi.

Keşanlılar çeşmeden 1 lira karşılığında 10 litre içilebilir su alabilecek. Çeşmelerden biriken paralar ise ihtiyaç sahibi öğrencilere burs olarak dağıtılacak.

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Tatlı Çeşme'yi hizmete açma programında yaptığı konuşmada, 11 mahalleye 11 hayır çeşmesi yapacaklarını söyledi.

Çeşmeden alınan suların parasının bursa dönüşeceğini ifade eden Helvacıoğlu, "Çeşmeleri onarırken akar hale getirirken aynı zamanda hayra da vesile olacağız. 'Parayla mı suyu satıyorsunuz?' diyenlere, 'Evet 1 liraya 10 litre içilebilir su veriyoruz'. Bu 1 liraları burs olarak öğrencilerimize dağıtacağız. 1 liralık sular bursa dönüşecek. Hayır çeşmelerini vatandaşlarımız yaptırmak istiyorsa belediyemize başvurabilir, yaptıranlarında istedikleri isimleri ya da şirketlerini yazacağız. " diye konuştu.

Konuşmaların ardından çeşme otomatına 1 lira atan Helvacıoğlu elindeki 10 litrelik bidonu doldurdu, katılımcılara su ikram etti.

Keşan'da mahalle çeşmelerinin akarından elde edilen gelir ihtiyaç sahiplerine burs olacak

Keşan'da mahalle çeşmelerinin akarından elde edilen gelir ihtiyaç sahiplerine burs olacak

AA / İlker Gürel - Son Dakika Haberleri
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Haber: Keşan'da mahalle çeşmelerinin akarından elde edilen gelir ihtiyaç sahiplerine burs olacak - Haberler
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