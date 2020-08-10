Keşan'da liman ve tabiat parkı arasındaki ormanlara girişler ile çadır kurulması yasaklandı (2) -...
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Keşan'da liman ve tabiat parkı arasındaki ormanlara girişler ile çadır kurulması yasaklandı (2) -...

EDİRNE'nin Saros Körfezi'ne kıyısı bulunan Keşan ilçesindeki İbrice Limanı ile Gökçetepe Tabiat Parkı arasında kalan orman sahasına girişler ve çadır kurulması, 31 Ekim'e kadar yasaklandı.

Keşan'da liman ve tabiat parkı arasındaki ormanlara girişler ile çadır kurulması yasaklandı (2) -...
10.08.2020 12:00 | Son Güncelleme: 10.08.2020 12:04

EDİRNE'nin Saros Körfezi'ne kıyısı bulunan Keşan ilçesindeki İbrice Limanı ile Gökçetepe Tabiat Parkı arasında kalan orman sahasına girişler ve çadır kurulması, 31 Ekim'e kadar yasaklandı.

İçişleri Bakanlığı'nca 81 il valiliğine gönderilen 'Ormanlık Alanlar ve Civarında Ateş Yakılmaması' konulu genelge kapsamında, Keşan Kaymakamlığı'nda toplantı düzenlendi. Keşan Kaymakamı Cemalettin Yılmaz başkanlığındaki toplantıya, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu ile kurum müdürleri katıldı. Toplantıda, artan orman yangınları ile birlikte daha önceki tedbirlere ilave yeni tedbirler alındı. Komisyon kararlarında şöyle denildi:

"İlçemizde orman yangınlarına neden olabilecek yerlerde ateş, mangal, semaver ve ateş yakmak yasak olan yerlerin Keşan Orman İşletme Müdürlüğünce Haritalarının 15.08.2020 tarihine kadar hazır edilmesi, ormanlık alanlarda yetkili kurumlarca belirlenmiş olan mangal, semaver, ateş yakılabilecek mesire yerleri ve tabiat parklarının Kaymakamlığımızca Radyo, kamu spotu olarak, sosyal medyada yayınlanması, camilerden anons ve mesaj sistemleri ile vatandaşlarımıza duyurulması, orman Kanunun 76. maddesinde yer alan (Ormanlık alanlarda izin verilen Ocak yeri olarak belirlenen yerler dışında ateş yakmak yasaktır) hükmü uyarınca orman alanları içerisinde mangal, semaver ve ateş yakılmasına müsaade edilmemesine, avcı ve çobanların ateş yakmasının önlenmesi amacı ile köy muhtarı ve azaları ile iletişim sağlanarak ateş yakılması halinde Orman İşletme Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığına haber verilmesi, ormanlık alanlar ile ormanlık alanların izin verilen yerlerden 31.10.2020 tarihine kadar saat 20.00'den sonra Mangal, semaver ateş yakılmasına izin verilmemesine, başta ormanlık alanlar olmak üzere civarlarındaki yerlerde anız veya bitki örtüsü (Bağ, bahçe artığı, ot, dal vb) yakılmasının yasaklanmasına, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce duyuru ve gereğinin yapılması, ormanlık alanlara yakın olan yerlerde düğün ve benzeri organizasyonlarda orman yangınlarına sebep olabilecek havai fişek ve dilek balonu gibi yanıcı madde kullanılmasına izin verilmemesine karar verilmiştir."  

Komisyonda ayrıca yüksek risk barındıran ormanlık alanlara girişlerin, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde İbrice Limanı ile Gökçetepe Tabiat Parkı arasında kalan orman sahasına girişlere ve çadır kurulmasına 31 Ekim'e kadar izin verilmemesine karar verilerek, "Mangal, semaver ateş yakılmasına müsaade edilen piknik ve mesire alanlarına girişte uyulması gereken kurallara ilişkin bilgilendirici mahiyetli el ilanı, broşür dağıtımı, kamu kurum ve kuruluşlara ait bilbordlarda kullanılacak görseller, Keşan Orman İşletme Müdürlüğünce ilgili görsellerin hazırlanarak piknik ve mesireyeri işletmecilerine tebliğ edilmesine, işletmeciler tarafından çoğaltılarak girişlere bilbordlar hazırlanarak ziyaretçilere duyurulmasına, genel kolluk kuvvetleri ile orman muhafaza memurları başta olmak üzere zabıta, özel güvenlik gibi görevlilerce düzenli şekilde devriye ve kontrollerin yürütülmesi, yapılacak denetimlerde tespit edilen aykırılıklar karşısında ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda gerekli adli ve idari işlemlerin yapılmasına karar verilmiştir" denildi.


Kaynak: DHA

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