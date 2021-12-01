Keşan'da Kurtuluş Koşusu'nda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi - Haberler
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Keşan'da Kurtuluş Koşusu'nda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi

AA / İlker Gürel - Haberler | Güncel
Keşan'da Kurtuluş Koşusu'nda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi

Keşan ilçesinin kurtuluşunun 99. yıldönümü dolayısıyla düzenlenen Kurtuluş Koşusu'nda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

KEŞAN, EDİRNE (AA) - Keşan ilçesinin kurtuluşunun 99. yıldönümü dolayısıyla düzenlenen Kurtuluş Koşusu'nda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, belediyede düzenlenen törende, koşuya katılan tüm sporculara teşekkür etti.

Gelecek yıl ilçenin 100. kurtuluş yıl dönümünü daha görkemli bir şekilde kutlayacaklarını ifade eden Helvacıoğlu, "Bu koşumuzu da 100. yıla yakışan bir şekilde gerçekleştireceğiz. Bu yarışmada emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Konuşmanın ardından Kurtuluş Koşusu'nda dereceye giren öğrencilere çeşitli para ödülleri verildi.

AA / İlker Gürel - Son Dakika Haberleri

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