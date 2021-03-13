Keşan'da köylere seyyar satıcıların girmesi yasaklandı
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Keşan'da köylere seyyar satıcıların girmesi yasaklandı

13.03.2021 14:43 | Son Güncelleme: 13.03.2021 14:50
Keşan'da köylere seyyar satıcıların girmesi yasaklandı

Keşan ilçesinde İlçe Hıfzıssıhha Kurulu yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında köylere seyyar satıcıların girmesini yasakladı.

Keşan ilçesinde İlçe Hıfzıssıhha Kurulu yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında köylere seyyar satıcıların girmesini yasakladı.

Keşan Kaymakamı Cemalettin Yılmaz başkanlığında düzenlenen İlçe Hıfzıssıhha Kurulu toplantısında alınan kararlar, Keşan Ticaret ve Sanayi Odası ile Keşan Ticaret Borsası'nın sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

Buna göre, salgın riskinin en aza indirilmesi amacıyla ilçedeki fırınların 14 ve 21 Mart tarihlerinde kapatılmasına karar verildi.

Keşan'a bağlı köylere her türlü, hırdavat, çerçi, balıkçı, meyve-sebze, giyim-çeyiz arabaları gibi seyyar satıcıların girişinin yasaklanması kararı da alınan toplantıda, pastane, börek satış yerleri ve benzinliklerde çay satışının yasaklanması kararlaştırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlker Gürel

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