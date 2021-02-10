Keşan'da Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden market çalışanı ve işletmecisi hakkında işlem başlatıldı
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Keşan'da Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden market çalışanı ve işletmecisi hakkında işlem başlatıldı

10.02.2021 15:47 | Son Güncelleme: 10.02.2021 15:51
Keşan'da Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden market çalışanı ve işletmecisi hakkında işlem başlatıldı

Keşan ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden market çalışanı ve işletmecisi hakkında işlem başlatıldı.

Keşan ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden market çalışanı ve işletmecisi hakkında işlem başlatıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili denetim yaptı. Denetimlerde, U.Y. idaresindeki aracı durduran polis, aracın ön koltuğunda siyah poşetlere konulmuş alkol, sigara ve cips olduğunu gördü.

Market çalışanı olduğu tespit edilen U.Y.'nin, ürünleri çalıştığı marketten telefonla sipariş veren müşterilerin evlerine paket servis olarak götürdüğü belirlendi.

Market sahibi hakkında, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'nun aldığı karara muhalefetten işlem başlatıldı. U.Y.'ye, mazeretsiz sokağa çıktığı gerekçesiyle ayrıca 3 bin 150 lira para cezası uygulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlker Gürel

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