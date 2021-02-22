Keşan'da Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 69 kişiye 208 bin 350 lira ceza uygulandı
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Keşan'da Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 69 kişiye 208 bin 350 lira ceza uygulandı

22.02.2021 16:35 | Son Güncelleme: 22.02.2021 16:39
Keşan'da Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 69 kişiye 208 bin 350 lira ceza uygulandı

Edirne'nin Keşan ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 69 kişiye 208 bin 350 lira ceza kesildi.

Edirne'nin Keşan ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 69 kişiye 208 bin 350 lira ceza kesildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kovid-19 denetimi ile asayiş uygulamalarına devam ediyor.

Ekipler, geçen hafta yaptıkları denetimlerde tedbirlere uymayan 69 kişiye 208 bin 350 lira ceza uyguladı.

Bu arada uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan 15 kişi yakalandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlker Gürel

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