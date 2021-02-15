Keşan'da Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 54 kişiye 147 bin 600 lira ceza yazıldı

Keşan ilçesinde geçen hafta yapılan denetimlerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ettiği belirlenen 54 kişiye para cezası uygulandı.

Keşan ilçesinde geçen hafta yapılan denetimlerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ettiği belirlenen 54 kişiye para cezası uygulandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Kovid-19 denetimi ile asayiş uygulamalarına devam ediyor.

Ekipler, geçen hafta yaptığı denetimlerde tedbirlere uymayan 54 kişiye toplam 147 bin 600 lira ceza yazdı.

Uygulamalarda da çeşitli suçlardan aranan 12 kişi yakalandı, bir miktar uyuşturucu ile makaron ele geçirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlker Gürel