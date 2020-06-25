Keşan'da Kovid-19 tarama çalışması sürüyor
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Keşan'da Kovid-19 tarama çalışması sürüyor

Keşan ilçesinde sağlık ekipleri, belirlenen adreslerde ikamet edenlere Kovid-19 testi uyguluyor.

Keşan'da Kovid-19 tarama çalışması sürüyor
25.06.2020 09:59 | Son Güncelleme: 25.06.2020 10:08

Keşan ilçesinde sağlık ekipleri, belirlenen adreslerde ikamet edenlere Kovid-19 testi uyguluyor.

İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri, Yenimescit Mahallesi'nde, TÜİK tarafından belirlenen adreslerde ikamet eden bazı kişilere, Toplum Tarama Çalışması kapsamında Kovid-19 testi yaptı.

Çalışma kapsamında kendisinden de örnek alınan Yenimescit Mahallesi Muhtarı Fikret Kantar, gazetecilere yaptığı açıklamada, uygulamanın son derece yerinde olduğunu belirterek, "TÜİK'in belirlediği adreslerde gerçekleştirilen koronavirüs testleri, bizim mahallemizde 14 kişiye yapıldı." dedi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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