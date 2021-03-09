Keşan'da Kovid-19 denetimleri sürüyor
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Keşan'da Kovid-19 denetimleri sürüyor

09.03.2021 19:03 | Son Güncelleme: 09.03.2021 19:06
Keşan'da Kovid-19 denetimleri sürüyor

Keşan ilçesinde Kovid-19 denetimleri sürüyor.

Keşan ilçesinde Kovid-19 denetimleri sürüyor.

Keşan Kaymakamı Cemalettin Yılmaz, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Tekin ve Keşan Belediye Başkan Yardımcısı Yakup Balcı, bazı işyerlerini denetledi.

Vakaların düşmesi için alınan tedbirlere mutlaka uyulması gerektiğini anlatan Yılmaz, vatandaşlardan maske ve sosyal mesafe kuralına uymalarını istedi.

Denetimlerde, vatandaşlara "Şikayet ve ihbar hattı" ile ilgili bilgilendirici broşürler de dağıtıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlker Gürel

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