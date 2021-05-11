Keşan'da Kovid-19 denetimleri devam ediyor

Türkiye genelindeki tam kapanma sürecinde, Keşan ilçesindeki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) denetimleri de sıkı şekilde devam ediyor.

Türkiye genelindeki tam kapanma sürecinde, Keşan ilçesindeki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) denetimleri de sıkı şekilde devam ediyor.

Keşan Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezinde ve ilçeye girişte oluşturulan birçok noktada, tam kapanmaya yönelik denetim yapıyor.

Araçları tek tek durdurarak sürücüleri ve yayaları kontrol eden polis, izin belgeleri olmayan vatandaşlar hakkında tutanak tutuyor.

Denetimlerin kısıtlama süresince aralıksız süreceği bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlker Gürel