Keşan'da Kovid-19 Aşı Merkezi kuruldu
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Keşan'da Kovid-19 Aşı Merkezi kuruldu

28.01.2021 09:23 | Son Güncelleme: 28.01.2021 09:26
Keşan'da Kovid-19 Aşı Merkezi kuruldu

Keşan ilçesinde Kovid-19 Aşı Merkezi kuruldu.

Keşan ilçesinde Kovid-19 Aşı Merkezi kuruldu.

Keşan Devlet Hastanesinde CoronaVac aşılama programı devam ediyor.

Bu kapsamda, öncelik sırasında bulunan vatandaşlar, MHRS'deki (Merkezi Hekim Randevu Sistemi), "Aşı randevu" bölümünden randevularını alarak, "Keşan Devlet Hastanesi Ek Binası Covid Aşı Odası"nda aşılarını yaptırıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlker Gürel

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