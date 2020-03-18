Keşan'da koronavirüse karşı tedbirler artırıldı
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Mustafa Helvacıoğlu, Keşan, Güncel

Keşan'da koronavirüse karşı tedbirler artırıldı

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, ilçede koronavirüse karşı gerekli tüm tedbirleri aldıklarını söyledi.

18.03.2020 10:02 | Son Güncelleme: 18.03.2020 10:08
Keşan'da koronavirüse karşı tedbirler artırıldı

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, ilçede koronavirüse karşı gerekli tüm tedbirleri aldıklarını söyledi.

Helvacıoğlu ve ilçedeki sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, Keşan TSO'da toplantı düzenledi.

Toplantıda konuşan Helvacıoğlu, ilçenin koronavurüse karşı hazırlıklı olduğunu söyledi.

Bu salgına karşı her türlü tedbiri aldıklarını belirten Helvacıoğlu, şöyle konuştu:

"Bu işin üstesinden hep birlikte geleceğiz. Yıllarca ne mücadeleler verdik, ne hastalıklar atlattık. Belediyemize gelince de gerekli hazırlıklarımızı yapıyoruz. Belediyemiz ilk günden bu yana önlemlerini aldı, mücadele koordinasyon ekibimiz hazır. Proje temaslarımızı ve etkinliklerimizi erteledik. Çeşitli birimlerden yaklaşık 80 kişilik acil temizlik ekibi kurduk, görevlendirmelerini yaptık. İç ve dış alan olmak üzere, bu çalışmaları iki yönden devam ettiriyoruz. Örnek tedbir uygulamamız devrede. Camiler, parklar, toplu taşıma gibi mekanlarımız temizleniyor ve ilaçlanıyor. Olması gereken çöp servislerimizin sıklığını artırdık."

Keşan'da bina giriş çıkışlarının da temizlendiğini vurgulayan Helvacıoğlu, "Termal izleme kameramızla belediyemize giren vatandaşımızın ateşini ölçüyoruz. Gerekli her yerin ilaçlamasının yapıldığına emin olabilirsiniz." dedi.

STK temsilcileri de koronavirüse karşı aldıkları tedbirler hakkında bilgi verdi.

Kaynak: AA

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