Keşan'da koronavirüs tedbirlerini ihlal eden 75 kişiye 189 bin lira ceza verildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Keşan'da koronavirüs tedbirlerini ihlal eden 75 kişiye 189 bin lira ceza verildi

Anadolu Ajansı / İlker Gürel - Haberler | Güncel
Keşan'da koronavirüs tedbirlerini ihlal eden 75 kişiye 189 bin lira ceza verildi

Keşan ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle 75 kişiye ceza uygulandı.

Keşan ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle 75 kişiye ceza uygulandı.

Keşan Emniyet Müdürlüğü ekipleri 5 - 12 Nisan arasında Kovid-19 denetimleri gerçekleştirdi.

Denetimlerde, sosyal mesafe ve maske kuralına uymayan, misafirlik ziyaretinde bulunan ve sokağa çıkma kısıtlamasına riayet etmeyen 75 kişiye toplam 189 bin lira ceza yazıldı.

Kontrollerde ayrıca 17,67 gram bonzai ele geçirildi, çeşitli suçlardan aranan 12 kişi yakalandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlker Gürel

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Mario Draghi Devlet Bahçeli Ahmet Davutoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Cansu Dere Ajda Pekkan Şeyma Subaşı Caner Cindoruk
Spor Arda Turan Cenk Tosun Caner Erkin Cüneyt Çakır Ünal Karaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Keşan'da koronavirüs tedbirlerini ihlal eden 75 kişiye 189 bin lira ceza verildi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.4.2021 13:32:42. #1.14#

title