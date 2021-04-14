Keşan'da koronavirüs tedbirlerini ihlal eden 75 kişiye 189 bin lira ceza verildi

Keşan ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle 75 kişiye ceza uygulandı.

Keşan ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle 75 kişiye ceza uygulandı.

Keşan Emniyet Müdürlüğü ekipleri 5 - 12 Nisan arasında Kovid-19 denetimleri gerçekleştirdi.

Denetimlerde, sosyal mesafe ve maske kuralına uymayan, misafirlik ziyaretinde bulunan ve sokağa çıkma kısıtlamasına riayet etmeyen 75 kişiye toplam 189 bin lira ceza yazıldı.

Kontrollerde ayrıca 17,67 gram bonzai ele geçirildi, çeşitli suçlardan aranan 12 kişi yakalandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlker Gürel