Keşan'da koronavirüs tedbirlerini ihlal eden 105 kişiye 319 bin 500 lira ceza kesildi
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Keşan'da koronavirüs tedbirlerini ihlal eden 105 kişiye 319 bin 500 lira ceza kesildi

Keşan'da koronavirüs tedbirlerini ihlal eden 105 kişiye 319 bin 500 lira ceza kesildi
Anadolu Ajansı / İlker Gürel - Haberler | Güncel

Edirne'nin Keşan ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle 105 kişiye 319 bin 500 lira ceza uygulandı.

Edirne'nin Keşan ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle 105 kişiye 319 bin 500 lira ceza uygulandı.

Keşan Emniyet Müdürlüğü ekipleri 12 - 19 Nisan tarihleri arasında, alınan tedbirlere yönelik çok sayıda denetim gerçekleştirdi.

Denetimlerde, sosyal mesafe ve maske kuralına uymayan, misafirlik ziyaretinde bulunan ve sokağa çıkma kısıtlamasına riayet etmeyen 105 kişiye 319 bin 500 lira ceza uygulandı.

Kontrollerde ayrıca, 10 gram sentetik uyuşturucu, 1,61 gram eroin ele geçirilirken, çeşitli suçlardan aranan 7 kişi de yakalandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlker Gürel

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