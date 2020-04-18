Keşan'da koronavirüs tedbirlerine uymayan 15 kişiye 27 bin lira ceza uygulandı Keşan ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 15 kişiye 27 bin lira ceza uygulandı.

Keşan ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 15 kişiye 27 bin lira ceza uygulandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince koronavirüs tedbirleri kapsamında "Huzur ve Güven" uygulaması gerçekleştirildi. Uygulamada 412 iş yeri kontrol edildi.

Kapanış saatleri denetlenen 207 iş yerinde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.

Kontrollerde 20 ticari taksi, 17 toplu ulaşım aracı ve diğer 37 araç kontrol edildi, bir araca 5 bin 78 lira idari para cezası yazıldı.

Uygulamada 5 park, 2 mesire yeri kontrol edildi, 71 kişinin GBT sorgusu yapıldı.

Bu kontrollerde 15 kişiye sosyal mesafe kuralına uymama ve kimlik bildirmeme suçlarından toplam 27 bin 141 lira ceza uygulandı.

Kaynak: AA