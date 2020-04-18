Keşan'da koronavirüs tedbirlerine uymayan kıraathane kapatıldı
Keşan ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan kıraathane mühürlendi.
18.04.2020 18:50 | Son Güncelleme: 18.04.2020 18:50
Keşan ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan kıraathane mühürlendi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, iş yerlerinde denetimlerde bulundu.
Bu kapsamda İspat Cami Mahallesi'nde koronavirüs tedbirlerine uymayarak açık tutulan bir kıraathane kapatıldı.
Mühürlenen kıraathanenin sahibine 392 lira ceza uygulandı.
Kaynak: AA