Keşan'da koronavirüs nedeniyle banklar kaldırıldı
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Mustafa Helvacıoğlu, Keşan, Güncel

Keşan'da koronavirüs nedeniyle banklar kaldırıldı

Keşan ilçesinde belediye ekipleri, çeşitli noktalardaki bankları kaldırarak, tüm dünyada görülen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını önlemek için tedbir aldı.

20.03.2020 17:40 | Son Güncelleme: 20.03.2020 17:46
Keşan'da koronavirüs nedeniyle banklar kaldırıldı

Keşan ilçesinde belediye ekipleri, çeşitli noktalardaki bankları kaldırarak, tüm dünyada görülen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını önlemek için tedbir aldı.

Uyarılara rağmen vatandaşların banklarda oturduğu bilgisi üzerine harekete geçen ekipler, beton zemine montajlı bankları kaldırdı.

Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, parklardaki bankları önlem amacıyla kaldırdıklarını belirterek, "Çünkü yaşlılarımız oturuyorlar. Ciddi bir şekilde önlem almalıyız. İşin farkına, ciddiyetine varalım. Tedbir almazsak daha olumsuz sonuçlar gelme ihtimali çok yüksek." dedi.

Kanser ve KOAH hastalığı nedeniyle maske ve eldiven takarak çarşıya alışveriş için çıkan Hüsniye Ergin (55) ise koronavirüsten çok tedirgin olduğunu ifade etti.

Ergin, "Bizim halkımız çok duyarsız. 'Bana bir şey olmaz' diyor, çıkıyor. Bu konuda bilinçsiz miyiz, canımızın kıymetini mi bilmiyoruz?" diye konuştu.

Kaynak: AA

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