Keşan'da koronavirüs denetimi yapıldı
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Keşan'da koronavirüs denetimi yapıldı

27.10.2020 10:27 | Son Güncelleme: 27.10.2020 10:30
Keşan'da koronavirüs denetimi yapıldı

Edirne'nin Keşan ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) denetimi yapıldı.

Edirne'nin Keşan ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) denetimi yapıldı.

Keşan Kaymakamı Cemalettin Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, akşam saatlerinde tedbirlere uyulmadığı yönünde şikayet gelmesi üzerine denetim yaptıklarını söyledi.

Denetimlerin aralıksız devam edeceğini vurgulayan Yılmaz, "Yaptığımız denetimlerde birkaç vatandaşımızın maske takmadığını gördük ve gerekli cezai işlem yapılması için talimat verdik. Tedbirlere uymayanlara cezalar kesiliyor." dedi.

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu da pandemiyle mücadele kapsamında kurallara uymayan vatandaşlara ceza kesildiğini aktardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlker Gürel

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