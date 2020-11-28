Keşan'da kontrolden çıkan otomobil ağaca çarptı: 1 yaralı
28.11.2020 14:27 | Son Güncelleme: 28.11.2020 14:30
Keşan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Keşan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Keşan istikametinden Gelibolu'ya giden M.P. idaresindeki 17 AT 517 plakalı otomobil, İzzetiye Mahallesi yol ayrımını geçtikten sonra kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarptı.
Kazada yaralanan sürücü, ambulansla Keşan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / İlker Gürel